Брат экс-главы Адыгеи возместит ущерб от преступления на 1,8 млн рублей

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения о взыскании с бывшего директора ФГБУ «Адыгейский НИИ сельского хозяйства» Эдуарда Тхакушинова компенсации ущерба от преступления в сумме 1,8 млн руб. В июле 2023 года Эдуард Тхакушинов, брат бывшего главы Адыгеи Аслана Тхакушинова, был осужден за злоупотребление полномочиями. Подсудимому было назначено наказание в виде запрета занимать руководящие должности на два года.

Судом установлено, что Эдуард Тхакушинов в 2018 году заключил от имени ФГБУ «Адыгейский НИИ сельского хозяйства» договор аренды автомобиля Audi со своей родной сестрой. Ремонт директорского Audi финансировался за счет средств НИИ. При этом в автопарке института находилось несколько автомобилей бюджетного класса.

В 2022 году Эдуард Тхакушинов был уволен при вхождении института в структуру Майкопского государственного технологического университета (ГТУ). После вступления приговора экс-директору НИИ в силу университет обратился в суд за взысканием ущерба. Эдуард Тхакушинов оспаривал сумму выплаты, но Верховный суд Адыгеи и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции встали на сторону вуза.

Старший брат Эдуарда Тхакушинова Аслан Тхакушинов возглавлял Республику Адыгея с 2007 по 2017 год, ранее в течение 13 лет был ректором Майкопского ГТУ.

Анна Перова, Краснодар