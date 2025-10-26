Перекупщики разыграли карточки Pokemon

В Японии растет недовольство туристами из Китая, все из-за McDonald's и покемонов. В заведениях сети начался хаос после того, как в наборах Happy Meal появились коллекционные карточки по культовой аниме-франшизе, пишет Bloomberg. За ними устроили охоту перекупщики: например, в Китае покемонов продают по цене, которая в сто раз больше таковой в ресторанах быстрого питания. В соцсетях завирусились ролики с драками у касс, а также снимки с нетронутыми бургерами, которые выбрасывают прямо на улице. Пользователи в комментариях обвиняют во всем «китайских спекулянтов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Issei Kato / Reuters Фото: Issei Kato / Reuters

Проблемы начались еще в августе, но сейчас недовольство нарастает. Так, например, новая глава правительства Санаэ Такаити заявила, что туристы пинают священных оленей в парке Нара. Поведение некоторых гостей породило термин «туристическое загрязнение». Это касается отдельных районов вроде Киото, пояснил местный житель, автор проекта «Врен о Японии для туриста» Константин Говорун: «Негодование по поводу карточек Pokemon направлено против спекулянтов, их скупавших и создававших бардак в McDonald’s. Но и сами японцы, собственно, часто выступали в этой роли. Проблема в данной истории в том, что рынок этих карточек — это КНР, и перекупщики планировали их реализовать там в 100 раз дороже, поэтому негодование и обратилось в сторону китайцев. Когда же премьер вспоминает о том, что иностранные туристы пинали оленя в парке Нара, то это правда, такой случай был. Олени — это священные животные в стране, трогать их нельзя, и, естественно, в обществе очень сильно обижены этой историей. Более того, последние пару лет иностранцы регулярно творят в Японии настоящую дичь: публично занимаются сексом в храмах, оставляют оскорбительные надписи на их стенах, пристают к гейшам в Киото. Кроме того, в этом же районе, например, из-за наплыва туристов все автобусы ими забиты. Это приводит, скажем так, к недовольству местного сообщества, даже несмотря на то, что иностранцы вроде как приносят деньги.

При этом не стоит думать, что японцы собираются бороться с иностранным туризмом с помощью каких-то запретительных методов. Просто для менеджмента толпы используются экономические методы. В том же Киото, чтобы разгрузить автобусы, власти города отменили специальный проездной для туристов. Аналогично Japan Rail Pass, по которому раньше туристы дешево ездили на скоростном поезде из Токио в Киото и обратно, также подорожал на 70% для того, чтобы мотивировать ездить в другие города, где как раз путешественников пока мало и где их деньги очень бы пригодились».

Турпоток в Японию существенно вырос после ослабления иены. К слову, именно экономические проблемы стали причиной отставки прошлого правительства. На новых парламентских выборах значительно укрепила позиции крайне правая партия «Сансэйто», выступающая за ограничение иммиграции и иностранного владения землей. Основные претензии направлены в сторону китайских инвесторов, уточняет Bloomberg, при этом гости из КНР составляют более четверти от всего турпотока. Местный житель, японист Михаил Мозжечков считает, что новая премьер Такаити займет очень жесткую позицию по этим вопросам:

«Сегодня пик туризма таков, что он превысил показатели всех предыдущих лет.

Японцы с этого получают денежку, и не маленькую, и везде в туристических местах поднимают цены. Однако несмотря на это, такое количество иностранцев уже вызывает раздражение. Допустим, в Киото, где есть культура майко (это другой стиль гейш), куча китайских туристов к девушкам постоянно пристают, пытаются схватить за плечо, вместе сфотографироваться. Конечно же, об этом сейчас везде трубят, везде повесили объявления "Не трогайте наших гейш". Новому премьер-министру приписывают достаточно националистические, антикитайские в том числе взгляды. Я думаю, что у нее будет позиция "Япония для японцев". Сейчас в некоторых туристических местах уже действительно иностранцев принимать не хотят. Когда в одном из храмов появилось больше мусора, там ввели плату только для приезжих. Это тоже как-то странненько, потому что не всегда именно они виноваты в беспорядке».

Сам McDonald's после скандала вынужденно завершил акцию с покемонами досрочно. В местном офисе извинились и пообещали ограничить перепродажи своей продукции. Также на фоне активности китайских перекупщиков компания отложила коллаборацию с аниме One Piece. Пользователи сети недовольны и гендиректором японского McDonald's по той причине, что он выходец из Гонконга.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова