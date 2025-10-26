В ярославском аэропорту сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В ярославском аэропорту сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные для обеспечения безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ограничения были введены 26 октября и действовали с 8:07 до 11:55.

В течение последней недели ярославский аэропорт приостанавливал свою работу четыре раза: 22, 23, 25 и 26 октября. На этой же неделе в Ярославской области были введены ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой беспилотных летательных аппаратов.

Алла Чижова