Пермский Promobot войдет в коалицию по созданию человекоподобных роботов

Пермская робототехническая компания «Промобот» войдет в ассоциацию для разработки антропоморфных роботов «Новая техническая коалиция» (НТК). Информацию об этом в своих соцсетях опубликовал основатель «Промобота» Алексей Южаков. Как уточняют «Ведомости», НТК будет заниматься развертыванием российской технологической платформы и локализацией критических важных компонентов для производства гуманоидных роботов.

По словам господина Южакова, общий размер инвестиций всех участников в проект оценивался в 404 млн руб. Кроме «Промобота» в НТК войдут компании «Дабл ю экспо», «Айдол», «Корпорация роботов» и четыре университета: Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Казанский технический университет (КАИ), Санкт-Петербургский ЛЭТИ и Томский государственный университет ТУСУР.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, является резидентом технопарка MorionDigital и «Сколково». Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.