В Алькеевском районе Татарстана утвердили жилищную программу для молодых семей

В Алькеевском районе Татарстана утвердили программу поддержки молодых семей для покупки или строительства жилья. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации республики.

Выплаты составят 30% от стоимости жилья для семей без детей и 35% для семей с одним ребенком и более, а также для неполных семей.

Финансирование будет из федерального, республиканского и местного бюджетов. Программа входит в национальный проект «Семья» и государственную программу Татарстана по обеспечению населения качественным жильем.

Влас Северин