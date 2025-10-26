Свердловские политтехнологи стали победителями Конкурса социальных архитекторов

На Конкурсе социальных архитекторов, прошедшем в мастерской управления «Сенеж», победители четыре участника из регионов Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в пресс-службе полпредства в федеральном округе.

Победителями стали политтехнологи из Свердловской области Алексей Швайгерт и Александр Пирогов. Из Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) в число победителей вошел Асо Солиев. Помимо этого, победителем стал Виктор Фройденберг из Челябинской области.

Всего было объявлено 74 победителя программы. В финале конкурса участники решали проектные и управленческие задачи, а также участвовали в программе лекций.

Алексей Швайгерт окончил факультет философии УрФУ (бывший УрГУ), учредитель Научно-исследовательского института прикладной социологии и маркетинга, центра политических технологий «Proполитика», сайта «Политтехнолог.ру».

Александр Пирогов окончил факультет философии УрФУ (бывший УрГУ). С 1998 года руководил группой политического консультирования «Пирогов и партнеры». В 2015-2016 годах возглавлял информационно-аналитический департамент мэрии Екатеринбурга, в 2021 году был назначен советником мэра города.

Анна Капустина