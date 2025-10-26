Самому возрастному автолюбителю в Пермском крае 101 год

Жителям Прикамья, которые владеют автомобилями, начислено 2,9 млрд руб. транспортного налога. Об этом сообщила в своем телеграм канале руководитель УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова. По данным налогового органа, в Пермском крае зарегистрировано 850 тыс. автомобилей. Самые распространенные транспортные средства – это Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio. При этом в регионе зарегистрированы элитные Lamborghini Aventador, Lamborghini Urus и Bentley Continental. Средний возраст владельцев автомобилей составляет 50 лет, а самому возрастному — 101 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ