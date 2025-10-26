Челябинский аэропорт переходит на зимнее расписание

Челябинский аэропорт имени Курчатова начинает работу по зимнему расписанию, сообщает пресс-служба учреждения.

Будет доступно 20 прямых направлений: 12 на внутренних авиалиниях, четыре — в СНГ и еще четыре — в страны дальнего зарубежья. Рейсы обслуживают 16 авиакомпаний.

В Москву запланировано до 7-8 полетов в сутки от «Аэрофлота», «России» и «Победы». В Санкт-Петербург каждый день будут отправляться самолеты «России» и «Победы», четыре раза в неделю — Smartavia.

В Сочи путешествия будут осуществлять перевозчики «Уральские авиалинии», «Икар», «Победа» и Nordwind Airlines. Полеты по маршруту в Минеральные Воды выполнит «Азимут». В Краснодар программу продолжит выполнять NordStar. С 26 октября добавятся рейсы от «Уральских авиалиний».

Новое направление в Ханты-Мансийск начнет обслуживать перевозчик «РусЛайн». Доступны прямые перелеты и в другие города: Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Норильск, Сургут, Калининград.

Чартерные перевозки будут представлены на направлениях: Шарм-эш-Шейх, Хургада, Пхукет. Возобновятся рейсы Azur Air в Камрань. Среди регулярных международных направлений — Ереван, Минск, Ош, Душанбе.