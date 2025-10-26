Число онлайн-заявлений на оформление недвижимости в Татарстане выросло на 14%

В Росреестре Татарстана с начала 2025 года зарегистрировано более 303,5 тыс. электронных заявлений на учетно-регистрационные действия с недвижимостью, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Татар-информ».

В 2024 году таких заявлений было 223,3 тыс., сообщили в пресс-службе ведомства. Наиболее значительный рост зафиксирован в заявках на кадастровый учет, их количество увеличилось на 73% — с 27,8 тыс. до 48 тыс. Заявления по единой процедуре, включающей кадастровый учет и регистрацию прав, выросли на 9% — с 15,4 тыс. до 16,8 тыс. Количество заявлений на регистрацию прав увеличилось на 7% — с 223,3 тыс. до 238,6 тыс.

Всего с начала года в Росреестр Татарстана подано около 450 тыс. заявлений, из которых 68% были направлены дистанционно. Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова отметила, что большинство заявителей предпочитают онлайн-сервисы для регистрации прав, и в 2025 году доля таких обращений достигла 70%. Она также подчеркнула, что использование электронных сервисов значительно упрощает процесс и ускоряет получение государственных услуг.

Влас Северин