Самарская Третьяковка покажет выставку о детстве советского ребенка

Выставка «Детство. Мечты» (0+) откроется в филиале Государственной Третьяковской галереи в Самаре 5 ноября. Экспозиция погрузит посетителей в мир детских фантазий и воспоминаний и воссоздаст атмосферу идеального советского детства, сообщают представители филиала.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На выставке будут представлены 63 работы из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Самарского областного художественного музея и частных собраний. Среди них — известные произведения, такие как «Опять двойка» Федора Решетникова и «Будущие летчики» Александра Дейнеки. Экспозицию дополнят бытовые предметы, игрушки и фотографии советского периода.

Кроме того, арт-группа «Сады» и художник Эльдар Ганеев создали для выставки инсталляции. Важными экспонатами стали дневниковые записи, воспоминания и рисунки детей, а также более 200 артефактов повседневной жизни, предоставленных Самарским областным историко-краеведческим музеем имени Алабина, музеем «Детская картинная галерея» и местными коллекционерами.

Георгий Портнов