В Прикамье на торги выставлены нефтеносные участки с начальной ценой 55,5 млн рублей

Приволжскнедра объявили аукционы на право разведки и добычи на Сылвенском и Шитоевском участках В Пермском крае, обратил внимание «Интерфакс». Сылвенский участок занимает площадь 642,6 кв. км. Общие локализованные и прогнозные ресурсы нефти на объекте указаны в объеме 50,4 млн т., газа - 1,27 млрд т. Участок расположен рядом в промышленно развитом нефтяном районе, вблизи Ярино-Каменноложского месторождения, Восточно-Сылвенского и Лобановского участков. Их осваивают структуры «ЛУКОЙЛа». Начальная цена лицензии сроком на 25 лет составляет 42,94 млн руб.

Шитоевский участок площадью 28,4 кв. км расположен вблизи разрабатываемых месторождений Сергеевское, Ларионовское и Сивинское. Локализованные ресурсы нефти оцениваются в 8,295/3,09 млн т. Начальная цена лицензии составляет 12,56 млн руб.

Стоит отметить, что в сентябре заявки на изучение Сылвенского участка направили сразу три претендента, речь идет об «ООО ЛУКОЙЛ-Пермь», «ООО Аквасинт Плюс» и «АО УралНефтеСервис». В итоге было решено провести аукцион.