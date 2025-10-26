Путин: Россия всегда ставит во главу угла сохранность жизни военнослужащих
Президент России Владимир Путин заявил, что сохранность жизни российских военнослужащих является главным приоритетом во всех военных операциях. Об этом он заявил на совещании с командующими группировками войск, задействованных в зоне СВО.
Фото: Администрация Президента России
Господин Путин отметил, что Россия всегда будет исходить из военной целесообразности и не станет рисковать жизнями своих солдат. «Приоритетной задачей является обеспечение безопасности сохранности жизни наших военнослужащих… Будем всегда, как это делаем до сих пор, исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизней наших ребят»,— заявил президент на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.
Владимир Путин также поручил обеспечить безопасность гражданского населения на освобождаемых территориях, оказать местным жителям всю необходимую помощь и принять меры по эвакуации в безопасные районы.
В ходе совещания главе государства доложили о текущей ситуации на фронте. При этом господин Путин подчеркнул, что командование должно продолжать выполнение спецоперации согласно плану, разработанному Генштабом, и не стоит связывать успехи операции с памятными историческими датами.