Пермская спортсменка завоевала Кубок Европы по дзюдо

25–26 октября в Словении состоялся юношеский Кубок Европы по дзюдо. На татами вышли более 400 спортсменов из 27 стран мира, борьба была на высочайшем уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минспорта Пермского края Фото: минспорта Пермского края

Пермячка Софья Захарова взяла «золото» в весовой категории 48 кг. Она одержала победы в поединках с итальянкой Алисой Бронзин, Эммой Шродль из Венгрии и француженкой Леной Виэйрой.

В финале наша спортсменка встретилась с австралийкой Рикой Хиросе и в непростой борьбе заняла первое место.

В июне Захарова уже выигрывала серебро в македонском Скопье, где проходило командное первенство Европы по дзюдо среди спортсменов до 18 лет.