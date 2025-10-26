Пермская спортсменка завоевала Кубок Европы по дзюдо
25–26 октября в Словении состоялся юношеский Кубок Европы по дзюдо. На татами вышли более 400 спортсменов из 27 стран мира, борьба была на высочайшем уровне.
Фото: минспорта Пермского края
Пермячка Софья Захарова взяла «золото» в весовой категории 48 кг. Она одержала победы в поединках с итальянкой Алисой Бронзин, Эммой Шродль из Венгрии и француженкой Леной Виэйрой.
В финале наша спортсменка встретилась с австралийкой Рикой Хиросе и в непростой борьбе заняла первое место.
В июне Захарова уже выигрывала серебро в македонском Скопье, где проходило командное первенство Европы по дзюдо среди спортсменов до 18 лет.