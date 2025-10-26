Путин призвал обращаться с пленными ВСУ в рамках международного права и законов РФ

Необходимо обращаться с украинскими пленными в соответствии с нормами международного права и законодательства РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Мы знаем с вами, вы знаете лучше, чем кто-либо другой, это для военнослужащих армии Украины не так просто, потому что им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен»,— сказал Владимир Путин в ходе посещения пункта управления объединенной группировкой войск. Он подчеркнул, что в целях минимизации напрасных жертв необходимо принять все меры для сдачи в плен всех желающих военнослужащих ВСУ.

Президент РФ также поздравил российские войска с успехами по окружению красноармейско-дмитровской агломерации и города Купянск, передает ТАСС. Он добавил, что действия ВС РФ не приурочены к каким-либо датам. По его словам, Россия всегда будет исходить из военной целесообразности и ставить во главу угла сохранность жизней военнослужащих.