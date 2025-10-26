Две мирные жительницы погибли в результате удара по Ясиноватой в ДНР

Мама и дочь погибли в результате удара ВСУ по Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил врио главы Ясиноватского округа Александр Пеняев в Telegram-канале.

В результате удара один человек получил тяжелые ранения, написал Александр Пеняев. Пострадавшему оказывают оперативную медицинскую помощь. Кроме того, серьезные повреждения получили 11 частных домостроений. Один дом уничтожен полностью.

По словам Александра Пеняева, администрация округа окажет помощь семье погибших.