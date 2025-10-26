Объявлен новый тендер на строительство детской поликлиники в Абакане

Государственный комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия объявил конкурс на выполнение подрядных работ по строительству детской поликлиники на 200 посещений в Абакане. Начальная цена контракта — 197,6 млн руб. Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства республики.

Согласно конкурсной документации, трехэтажная детская поликлиника возводится в микрорайоне Арбан. Общая площадь здания составит 3,2 тыс. кв. м. Источники финансирования работ — бюджет Хакасии (13,3%) и субсидии из федерального бюджета (86,7%).

Заявки принимаются до 1 ноября, итоги аукциона подведут 6 ноября.

Строительство детской поликлиники по ул. Итыгина, 40 (микрорайон Арбан) ведется с весны 2023 года. Объект включен в нацпроект «Здравоохранение». Работы должны быть завершены в декабре 2025 года.

Михаил Кичанов