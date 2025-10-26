Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели младенца в поселке Васильево Республики Татарстан. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин запросил доклад о гибели младенца, выброшенного из окна в Татарстане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин запросил доклад о гибели младенца, выброшенного из окна в Татарстане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба ведомства, в соцсетях появилась информация о том, что пятилетняя девочка выбросила младенца из окна многоквартирного дома. Ребенок от полученных травм скончался.

По данному факту следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Исполнение поручения главы ведомства о предоставлении доклада возложено на руководителя следственного управления СК России по республике Валерия Липского.

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев также выразил свои соболезнования.

«Выражаю соболезнования семье погибшего ребёнка и обращаюсь ко всем родителям: будьте внимательны и не оставляйте детей без присмотра взрослых!», – написал глава района в своем Telegram-канале.

Влас Северин