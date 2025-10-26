Суд обязал привести два киоска и павильон в Перми к разрешенному внешнему виду

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил два иска администрации Свердловского района города Перми: к ИП Фуркату Муллаеву и к ООО «Галерея-Авто». Суд обязал привести два киоска и павильон «Галерея-Авто» в соответствие с требованиями к внешнему виду, определенными правилами благоустройства территории города. Информация опубликована в картотеке суда.

Господина Муллаева, который в качестве ИП осуществляет розничную торговлю фруктами и овощами, обязали привести два киоска, расположенных на ул. Николая Островского, 99, на участках №1 и 2, к внешнему виду в соответствии с требованиями к типовым проектам. В том числе декоративные элементы, цветовое решение, блок кондиционера и вывеску. В удовлетворении остальной части иска суд отказал.

ООО «Галерея-Авто» суд также обязал привести к соответствующему правилам внешнему виду павильон «Галерея-Авто» по ул. Николая Островского, 55: элементы конструкции, декоративные элементы отделки, блок кондиционера и вывеску. В удовлетворении остальной части иска суд также отказал.