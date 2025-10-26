«Сибирь» уступила челябинскому «Трактору» в серии буллитов

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» уступил «Трактору» из Челябинска в матче КХЛ со счетом 3:4. Судьба игры решилась в серии послематчевых бросков. Игра прошла 25 октября на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.

«Сегодня была наша лучшая игра. Мы видим, что превращаемся в ту команду, которая должна работать на льду, выигрывать единоборства и еще очень много компонентов. Результат не совсем удовлетворительный, но по игре нас практически все моменты устроили»,— прокомментировал итог игры главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.

«Трактор» девятый раз подряд выиграл в Новосибирске. Среди хозяев отличились Егор Аланов, Иван Чехович и Кирилл Рассказов.

По итогам этой игры «Сибирь» занимает 9-е место в конференции Восток турнирной таблицы КХЛ с 16 очками. Следующую игру новосибирская команда проведет 29 октября против СКА в Санкт-Петербурге.

Михаил Кичанов