Жителя Краснодара приговорили к 17 годам за ДТП с полицейским

Южный окружной военный суд приговорил Сергея Гурина к 17 годам колонии. В 2022 году он на автомобиле наехал на полицейского в Краснодаре.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда, Сергея Гурина признали виновным в совершении теракта и попытке похитить оружие. Первые пять лет заключения мужчина проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Сторона защиты пыталась обжаловать приговор и настаивала на том, что действия Сергея Гурина нельзя квалифицировать как теракт, так как «несопоставимы по последствиям со взрывом или поджогом». Апелляционный военный суд отклонил жалобу. Позднее судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда утвердила приговор.

ДТП произошло 28 февраля 2022 года. МВД сообщало, что житель Московской области не справился с управлением автомобиля, из-за чего врезался двумя другими машинами и наехал на инспектора ДПС.