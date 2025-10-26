Большинство мигрантов успешно сдали экзамен по русскому языку

Экзамен по русскому языку успешно сдали 86,9% иностранцев, которые решили получить разрешение на работу в России. Всего с июля по сентябрь тестирование проходили 275,6 тыс. человек.

О результатах экзаменов для мигрантов сообщило Минобрнауки «РИА Новости». Министерство уточнило, что для получения разрешения на работу иностранцы должны успешно сдать экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. С первой попытки экзамены не сдали 35,1% участников тестирования.

Сдать экзамены возможно в 203 пунктах на территории России, в Таджикистане и Узбекистане. В их числе 88 российских университетов.

С 1 апреля 2025-го экзамен на знание русского языка должны сдавать в том числе дети иностранцев при поступлении в школу. В сентябре «Ъ» писал, что за пять месяцев было подано 23,6 тыс. заявлений на зачисление. Из 8 тыс. детей, допущенных к экзамену, половина не справилась с тестированием.

