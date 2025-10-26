Восточный Тимор стал 11 членом АСЕАН

Восточный Тимор официально присоединился к Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Декларация подписана на саммите в Куала-Лумпуре.

«Присоединившись к уставу АСЕАН, Восточный Тимор подтвердил свою приверженность общим ценностям и коллективному видению инклюзивного, единого и устойчивого сообщества АСЕАН»,— написано в сообщении на сайте ассоциации.

Восточный Тимор — одна из беднейших стран Юго-Восточной Азии, которая занимает половину острова Тимор. Государство было образовано в 2002 году в результате получения независимости от Индонезии. Заявку в АСЕАН власти Восточного Тимора подали в 2011 году.