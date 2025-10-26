Шторм «Мелисса» в Карибском море усилился до урагана

Тропический шторм «Мелисса» усилился до урагана и движется в сторону Ямайки, передает Associated Press. Согласно прогнозам синоптиков, максимальная скорость ветра достигнет 150 км/ч.

Об усилении шторма сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами. Его сотрудники уточнили, что непогода также затронет Гаити и Доминикану. Предупреждение об урагане опубликовало и правительство Кубы.

Из-за шторма «Мелисса» в Доминикане погибли четыре человека, еще три — на Гаити. Кроме того, в Доминикане повреждены более 200 домов. Более 500 тыс. человек остались без водоснабжения.