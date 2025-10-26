ЕС остается в тройке крупнейших торговых партнеров России

Евросоюз в 2024 году остался третьим крупнейшим торговым партнером России, пишет Bild. Годовой оборот составил €67,5 млрд.

При этом, как передает издание, по итогам прошлого года сильно изменилась структура торговли. Германия сократила импорт российских товаров на 92%. Торговый оборот между Россией и ФРГ составил $9,5. Венгрия же нарастила импорт на 31%, до $6,2 млрд.

Bild также уточняет, что главным торговым партнером России остается Китай. По итогам прошлого года объем импорта российских товаров в КНР составил почти $130 млрд, общий оборот — около $250 млрд.