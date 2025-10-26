Футбольный клуб «Уфа» победил в чемпионате впервые с августа

Футбольный клуб «Уфа» в 16 туре Лиги PARI (Первой лиги) на домашнем поле обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2.

Перед вчерашней игрой клуб из Татарстана находился на девятой строчке с 19 очками, команда из Башкирии — на 15 месте с 13 очками. В матчах первенства лиги «Уфа» не побеждала с 30 августа (с тех пор прошло восемь туров).

В игре с нижнекамцами в составе «Уфы» забивали Дилан Ортис (на 15 минуте, с пенальти), Мигран Агеян (39 минута) и Осман Минатулаев (56 минута). У гостей отличились Марат Ситдиков (48 минута) и Денис Михайлов (71 минута).

Теперь у башкирской команды 16 очков, клуб поднялся на одну позицию в турнирной таблице.

Следующую игру «Уфа» и «Нефтехимик» проведут друг против друга — 30 октября они сыграют в шестом раунде Кубка России.

Идэль Гумеров