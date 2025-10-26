Правительство изменило ставки таможенных сборов на импортные товары

Правительство России изменило ставки таможенных сборов на ввозимые товары. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

В сообщении Минпромторга написано, что нововведения предполагают «более взвешенное распределение ставок» в зависимости от стоимостного размера партии. Верхний стоимостный порог увеличен с 7 млн до 10 млн руб.

«Так, ранее ставка для партии свыше 7 млн руб. составляла 30 тыс. руб., а сейчас для партии свыше 10 млн руб. она составит 73 860 руб.»,— указано в публикации.

С 2026 года будут доиндексированы ставки для товаров, таможенная стоимость которых не определяется и не заявляется. Индексация также затронет товары радиоэлектроники, по которым ранее применялась максимальная ставка в размере 30 тыс. руб.