Аватар на разрыв

Цифровой бенефис Владимира Высоцкого устроили 24 октября на подмосковной Live Arena, площадке, приспособленной для самых сложных в технологическом отношении шоу. Песни барда исполняли также аватары ныне здравствующих Леонида Агутина, Сергея Шнурова, Сергея Безрукова, Григория Лепса и Полины Гагариной. Все это — в музыкальном сопровождении джаз-оркестра Георгия Гараняна и симфонического оркестра «Глобалис». Первый в России концерт, где, сменяя друг друга, выступали не живые певцы, а их 3D-копии, оценил Константин Баканов.

Новые технологии все активнее «оживляют» популярных артистов прошлого. На международном уровне в этой индустрии безусловный лидер — лондонское шоу «ABBA Voyage». Самым громким и самым удачным отечественным проектом до сей поры был цифровой образ Виктора Цоя на концертах группы «Кино». На прозрачном экране с 3D-проекцией «оживляли» лидера «Сектора Газа» Юрия (Хоя) Клинских на концертах в честь его 60-летия. Голограмма Михаила Горшенева, фронтмена «Короля и Шута», появилась в 2018 году на концерте его памяти.

Новое шоу «Высоцкий. Высота» представляло собой не сольное выступление цифрового певца, а целый сборный концерт. Для него был создан центральный 3D-персонаж, в процессе работы над которым использовалась посмертная маска Высоцкого. Он не только пел сам, но и представлял других артистов, и взаимодействовал со зрителями. 3D-Высоцкий исполнял песни у микрофона, ходил по сцене с гитарой, садился за столик, поднимался на платформе (таких сценических устройств в его времена, конечно, не было). Создатели шоу наделили главного персонажа и функциями конферансье: он приглашал на сцену других артистов и, как когда-то настоящий Высоцкий, представлял свои песни. Например, исполнив «Ноль семь», поинтересовался у зрителей: «Есть у нас сегодня в зале Тамары? Давайте им отдельно поаплодируем» (героиня этой песни — телефонистка Тома, она же «72-я»).

«У нас в офисе стоит аналоговый телевизор с изображением аватара Высоцкого, с которым можно разговаривать,— рассказал “Ъ” представитель компании "Цифровые легенды" Герман Калышев.— Его "учили" примерно год на основе дневников, воспоминаний. Этот же "телевизор" и написал реплики для концерта». Сын и главный хранитель наследия барда Никита Высоцкий смелые ходы постановщиков оценил и утвердил.

Аватар действительно производил впечатление живого артиста на сцене. Однако крупный план заставлял вспомнить о мимике современных анимационных персонажей — от саги про Шрека до отечественной франшизы «Три богатыря».

На концерте прозвучали песни Владимира Высоцкого из числа самых популярных, хотя на полноценный the best не хватило бы и трех таких шоу. Начав с душераздирающей «Песни о Земле», которая «почернела от горя», и громоподобной «Охоты на волков», 3D-бард перешел к лирике: «Дом хрустальный», «Здесь лапы у елей дрожат на ветру», «Мне каждый вечер зажигают свечи». Песня «Человек за бортом» максимально приблизила «аватар-шоу» к концертной энергетике, а следом почти неотличимый от реального Высоцкий пел как в последний раз: «Я не люблю, когда стреляют в спину», и на экране в афишно-газетном стиле крупно красовалось: «Я против выстрелов». Зрители прониклись, хотя в целом назвать их реакцию «фанатской» было сложно — часть пришедших комфортно расположились за ВИП-столиками, а танцпартера не было.

Музыкальной основой шоу стал альбом с отреставрированными песнями Высоцкого «Высота», вышедший за несколько недель до премьеры. К этому проекту современные артисты записали бонус-версии песен Высоцкого. Звездой цифрового бенефиса стал Григорий Лепс, давно перепевающий Высоцкого целыми альбомами и в первую очередь известный своими версиями «Паруса» и «Спасите наши души». В шоу прозвучали обе эти песни, причем «Парус» исполнили дуэтом сразу два аватара — Высоцкого и Лепса. Выступавший в затемненных очках 3D-Лепс вызвал в зале заметное оживление: постановщики научили персонажа лихим ужимкам и жестам оригинала.

Очками прикрыли и глаза бунтаря со стажем Сергея Шнурова, которому досталась «Баллада о любви». Нарисованный Шнуров получился недурно, а вот Леонид Агутин, исполнивший «На Большом Каретном», поначалу немного смахивал на Романа Абрамовича. Роль Сергея Безрукова в фильме «Спасибо, что живой» до сих пор остается объектом шуток, но актер был единственным, кого хозяин вечера представил по фамилии. Остальных — только по имени: «Полина, ваш выход!», «Григорий, спасибо, вы очень интересный артист».

Шоу длилось чуть более часа, но готовили его, по словам генерального продюсера и автора идеи Александра Мамонова, два года, а до этого еще три года изучали саму технологию. На вопрос “Ъ”, что в шоу-бизнесе теперь обходится дороже — концерт живого исполнителя или его аватара, господин Мамонов ответил так: «Если думать стратегически, то аватары дешевле, но тактически, в моменте, наверное, дешевле обойдется звезда на один день». Как показывает опыт других шоу с виртуальными певцами, окупаются они только на длинной дистанции. У шоу «Высоцкий. Высота» пока нет четкого расписания дальнейших показов. Продюсер лишь заметил: «Нам предлагают ехать на гастроли. Мы пока планируем показать шоу еще раз в Москве — 16 ноября. Но дальше будут хорошие новости».

Константин Баканов