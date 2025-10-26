После массовой драки в московской Коммунарке возбуждено уголовное дело

После массовой драки в ЖК «Прокшино» в московской Коммунарки возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до семи лет.

О возбуждении уголовного дела сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, полицейские задержали около 40 человек. Их проверяют на причастность к массовой драке.

Как добавила госпожа Волк, в числе участников массовой драки могут быть иностранцы. Их выдворят из России с последующим запретом на въезд в страну.

Драка произошла днем 25 октября. По словам очевидцев, ее участники дрались лопатами, палками и дорожными знаками.