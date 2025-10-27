Авианосец современного искусства

Фонд современного искусства Cartier открыл 25 октября новое здание возле Лувра: архитектор Жан Нувель создал настоящую музейную машину, спрятанную в османовском доме XIX века. Fondation Cartier владеет выдающимися произведениями совриска, но лучшим экспонатом стала архитектура Нувеля, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Притцкеровский лауреат Жан Нувель снова спроектировал музейное здание, не менее интересное, чем коллекции, которые в нем показывают. Среди возведенных им в Париже музеев — Институт арабского мира (1987), Музей на набережной Бранли (2006) и, конечно, прежний Fondation Cartier на бульваре Распай, открытый в 1994 году,— просвечивающий насквозь аквариум для современного искусства посреди старинного сада. Это было настолько совершенное пространство, что каждый художник, выставлявшийся здесь, неизбежно вступал в союз с архитектурой, создавая нечто особенное — то, что запомнится именно в этих стенах, вернее, в их видимом отсутствии.

Каждый раз это был вызов, и лучшие выставки за эти тридцать с лишним лет — австралийца Рона Муека, британца Дэмиена Хёрста, японца Дзюнъи Исигами, конголезца Шери Самбы и многих, многих других — запомнятся надолго. Но теперь стеклянный дом на бульваре Распай опустел. «Он стал нам маловат»,— говорит директор музея Крис Деркон. На Распае было всего 1200 кв. м, в новом здании — целых 6500 кв. м выставочных площадей плюс 2000 кв. м вспомогательных.

Глава и основатель фонда Ален-Доминик Перрен предложил Нувелю прекрасный адрес в эпицентре музейного Парижа, через улицу Риволи от Лувра и через улицу Сент-Оноре от Пале-Рояля. Парижский пятиэтажный дом с мансардами, возведенный к Всемирной выставке 1855 года (сначала в качестве отеля, ставшего потом Grands Magasins du Louvre, а затем антикварными галереями Louvre des Antiquaires), 170 лет спустя превратился в сверхсовременный выставочный комплекс.

Снаружи о необыкновенном пространстве, скрытом за стенами, говорит только огромный стеклянный козырек над первыми этажами 150-метрового фасада. Аркады остались прежними, но здание просвечивает насквозь: с улицы Сент-Оноре видна улица Риволи, на которую выходит другой фасад фонда. Внутри же на трех уровнях снесены все прежние галереи и торговые помещения — так освободилось пространство центрального нефа высотой 30 м.

Это пространство, которое сравнивают то с храмом, то с океанским лайнером, способно постоянно меняться. Каждая из пяти подвижных платформ может подниматься и опускаться на 11 уровней. Архитекторы подсчитали, что возможны сотни конфигураций — музей можно мгновенно перестраивать под каждую выставку. «Динамика пяти платформ отражает эволюцию архитектуры, мы строим не пространство, а в пространстве. Супертеатр в действии»,— объясняет Нувель.

Это значит, что художники должны будут выстраивать диалог со зданием, а не просто расставлять в нем готовые работы. «Мы сможем исследовать потенциал произведений в особенном пространстве, которое само по себе вдохновляет на новые формы,— говорит Грация Кварони, директор коллекции Fondation Cartier с 1991 года.— Архитектура Нувеля — часть нашей идентичности, она влияет на жизнь произведений не меньше, чем идеи кураторов».

Очевидно, что для современного искусства нужна особая архитектура, прощающаяся с идеей классической развески по стенам. Пространство, в котором оно выставлено, неизменно становится частью произведения. Дело не только в том, что многие инсталляции сами превращаются в архитектуру — и по масштабу, и по замыслу. Искусство потому и «современное», что реагирует на то, что происходит сейчас; это не картина передвижников, которую можно повесить где угодно и как угодно. Здесь главная роль отведена архитектору, который дирижирует сценой, на которой выступают художники. Такова идея Нувеля, ну а сколько она стоила Cartier, можно только гадать.

Стоит надеяться, что научно-фантастическая система движущихся платформ будет работать безупречно. Я помню, как подобные решеткам машрабии окна-диафрагмы Института арабского мира — самая изобретательная и прекрасная часть фасада, реагирующая на освещение,— переставали действовать. Чем сложнее механизм, тем меньше на него надежды. Разве что родительский Cartier, как-никак имеющий дело с точной механикой, застрахует новый музей от случайностей.

Есть еще одно опасение: новый дом Fondation Cartier подключается к целому созвездию музеев — не только Лувру, но и Музею декоративного искусства, и соседнему зданию фонда Франсуа Пино. «К Нувелю» на бульвар Распай ездили как к одной из главных достопримечательностей музейного Монпарнаса. Здесь же предстоит не только пользоваться популярностью соседей, как надеется Крис Деркон, но соперничать с ними и сражаться за посетителей.

Если продолжать сравнение с кораблями, только что в центр Парижа выдвинулся флагман современного искусства. С платформами, напоминающими подъемники на авианосцах, только вместо самолетов они предназначены для произведений современного искусства. Посмотрим, какой силы удар он нанесет по уже действующей музейной сети. Для проверки есть почти год — до конца августа 2026-го Fondation Cartier показывает художников из своего собрания, назвав этот парад «Генеральной выставкой».

