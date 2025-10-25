Уфимский «Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, выиграв у «Нефтехимика»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между нижнекамским «Нефтехимиком» и уфимским «Салаватом Юлаевым» закончился со счетом 1:2 в пользу команды из Башкирии.

В первом периоде команды обменялись голами. В составе нижнекамцев на 12 минуте забил Дамир Жафяров с передачи Андрея Белозерова, у уфимцев на 13 минуте в большинстве отличился Александр Жаровский с передач Уайатта Калинюка и Джека Родуолда.

Итоговый счет на седьмой минуте второго периода установил Владислав Ефремов, ассистентами стали Максим Кузнецов и Артур Фаизов. Для Фаизова результативный балл стал первым в КХЛ.

В конце третьего периода «Нефтехимик» заменил вратаря на шестого полевого игрока, но отыграться не смог.

Для «Салавата Юлаева» вчерашняя победа — третья к ряду после выигрышей у «Трактора» (3:2) и «Сибири» (5:2). У клуба 14 очков после 18 игр, команда остается на последнем месте в Восточной конференции.

Следующие два матча уфимцы проведут дома — 29 и 31 октября «Салават Юлаев» сыграет с владивостокским «Адмиралом».

Идэль Гумеров