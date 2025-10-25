В Самаре четверо детей-спортсменов и трое взрослых пострадали в ДТП

В Самаре автобус, который перевозил оренбургскую детскую команду по спортивной гимнастике, попал в ДТП. Пострадали семь человек: четыре из них — дети. Трое взрослых находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба министерства спорта Самарской области. Пострадавшие гимнастки 14-15 лет, находятся в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС.

Сегодня в Самаре прошли соревнования по спортивной аэробике, уточнила пресс-служба минспорта. После них команда из Оренбургской области возвращалась домой на своем автобусе. Авария произошла на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Промышленном районе Самары около 20:10 по местному времени (19:10 мск). По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), сообщали в СКР.