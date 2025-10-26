Хоккеистов боль

Хоккеисты «Ижстали» разгромили игроков «СКА-ВМФ» из Санкт-Петербурга в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла в столице Удмуртии 25 октября. Она завершилась со счетом 5:0. Главный тренер ижевской команды Рамиль Сайфуллин назвал игру хоккеистов отличной. Наставник петербуржцев Евгений Кетов рассказал, что «сталевары» постоянно оказывались на «два-три шага впереди» и «не давали поднять голову». В завершение домашней серии ижевские хоккеисты подобрались к топ-10 коллективов чемпионата ВХЛ.

Вчера, 25 октября, хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл на домашнем льду команду «СКА-ВМФ» из Санкт-Петербурга в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча завершилась с разгромным счетом 5:0. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Ижсталь» открыла счет на 17-й минуте: защитник Григорий Глебов точным щелчком (короткий удар клюшки в лед перед ударом по шайбе.— ред.) отправил снаряд в створ ворот «СКА-ВМФ», реализовав отложенный штраф. Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу «Ижстали».

В начале второго периода, на 25-й минуте, форвард «Ижстали» Даниэл Поярков с передачи нападающего Никиты Долгопятова забросил вторую шайбу в ворота петербуржцев. «Гости инициировали видеопросмотр игрового момента на предмет блокировки вратаря. Однако судьи постановили, что гол засчитан, поэтому за задержку игры на “СКА-ВМФ” был наложен командный штраф»,— говорится в сообщении.

Уже через две минуты «сталевары», находясь в большинстве, укрепили преимущество: третью шайбу с «пятака» (зона перед воротами.— ред.) загнал нападающий Семен Асташевский. За 40 секунд до конца второго периода он оформил дубль на контрвыпаде — счет стал 4:0.

В третьем периоде команды долгое время обменивались неопасными атаками. На 52-й минуте нападающий «Ижстали» Даниил Огирчук — воспитанник петербургского «СКА-Нева» (прошлое название команды гостей.— ред.) — на контрвыпаде поставил точку в матче, забросив заключительную, пятую шайбу.

«Ребята сегодня все выполняли. Была спортивная злость, наглость. Хорошие голы забили и в большинстве, и в меньшинстве.— сказал на пресс-подходе после матча главный тренер “Ижстали” Рамиль Сайфуллин.— Надеюсь и верю, что все это перейдет на будущие матчи. Теперь хоккеисты уже сами понимают, как они могут играть, чтобы добиваться победы».

Главный тренер «СКА-ВМФ» Евгений Кетов посетовал, что хоккеисты с самого начала уступали сопернику в движениях. «Ребята старались, ловили на себя шайбу, но <...> тяжело против такой команды, которая постоянно на два-три шага впереди тебя: постоянно идет давление, не дает поднять голову. В третьем периоде немного создавали моменты, но в целом очень плохая игра в нашем исполнении»,— добавил он.

В этот раз выездная серия «Ижстали» состояла из двух матчей против коллективов из Санкт-Петербурга. 23 октября «сталевары» по буллитам (4:3Б) обыграли «Динамо СПб». Победа над «СКА-ВМФ» принесла ижевским хоккеистам еще два очка, что позволило им подобраться к топ-10 клубов регулярного чемпионата ВХЛ. Сейчас «Ижсталь» занимает 11-ю строчку рейтинга (17 матчей: 11 побед, 6 поражений — 23 поинта).

«Сталевары» готовятся к очередной выездной серии. «Ижсталь» проведет четыре матча, ближайший — против клуба «Норильск» в Красноярском крае в четверг, 30 октября. Местные хоккеисты занимают 25-е место в топе команд ВХЛ.

Евгений Щепелев