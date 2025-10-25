В ДТП с трактором под Ярославлем погиб водитель
В Ярославском округе на 2-м км дороги Туношна – Бурмакино в результате аварии погиб водитель. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
По данным ведомства, авария произошла 25 октября в 17:40.
«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Volvo, совершил столкновение с трактором, движущимся в попутном направлении»,— говорится в сообщении Госавтоинспекции.
74-летний водитель Volvo погиб на месте до приезда скорой. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.