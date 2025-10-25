Ярославский «Шинник» сыграл вничью с костромским «Спартаком»

Матч 16-го тура ПАРИ Первой лиги ФК «Шинник» и костромского «Спартака» в Ярославле завершился счетом 2:2. В составе ярославской команды отличились Альбек Гонгапшев и Даниил Корнюшин, у гостей забили Артур Гарибян и Александр Саплинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

«Шикарный матч с нашей стороны. Когда весь стадион кричит команде "Молодцы" — это дорогого стоит. Я сегодня получил удовольствие от игры своей команды, от действий каждого футболиста. Я отметил бы здесь характер. Наша команда полностью контролировала игру, муха не пролетала у наших ворот. Мы создавали великолепные моменты в атаке. Вместе с этим футбол состоит из 90 минут и из второй команды. Мы очень органично противодействовали их давлению»,— сказал главный тренер «Шинника» Артем Булойчик в ходе послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч «Шинника» состоится 1 ноября в Ярославле. Команда встретится с «Челябинском».

Алла Чижова