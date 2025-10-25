Футболисты ЦСКА победили «Крылья Советов» в матче РПЛ

В субботу, 25 октября, в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты самарских «Крыльев Советов» на выезде сыграли с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В составе победителей отличился Матвей Лукин. Футболисты ЦСКА одержали восьмую победу в сезоне.

ЦСКА с 27 очками вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 13 баллами находятся на 11-й позиции.

Андрей Сазонов