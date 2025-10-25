Регулирование семеноводства: СКПА призывает к действиям

СКПА призвала Правительство РФ к экстренным мерам по регулированию семеноводства на фоне рекордного сокращения посевных площадей

XII Конференция Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации (СКПА), прошедшая в Карачаево-Черкесской Республике, обозначила экстренную необходимость принятия мер по кризисной ситуации, вызванной государственным регулированием в сфере семеноводства. Парламентарии всех субъектов СКФО, в присутствии руководителей представительных органов других регионов Юга России, включая Астраханскую и Волгоградскую области, республики Калмыкия и Адыгея, выразили глубокую обеспокоенность рекордным сокращением посевных площадей в стране, ставящим под угрозу продовольственную безопасность России.

Одним из центральных вопросов, вынесенных на обсуждение, стало влияние введения системы федерального государственного информационного сервиса «Семеноводство» (ФГИС) в нынешнем виде. Докладчиком по нему выступил член комитета СКПА по аграрным вопросам Петр Коротченко.

Он подчеркнул, что в 2024 году направлялось аналогичное обращение к Правительству с предложениями по данной проблематике, однако необходимые меры приняты не были, что явилось одним из факторов снижения посевных площадей зерновых культур в России.

Согласно представленной статистике, в 2025 году посевная площадь пшеницы сократилась в нашей стране на 1,6 млн гектаров по сравнению с предыдущим годом. За три года (2022-2025) потери составили 2,6 млн гектаров пшеницы (9%) и 1,3 млн гектаров ячменя (17%), сокращение посевов ржи — на 49%.

В СКПА считают, что текущая ситуация требует принятия незамедлительных мер, включая оптимизацию правового регулирования. Парламентарии предложили исключить из методики полевой апробации двухлетний интервал между посевами одних и тех же зерновых культур на чистых парах, что особенно актуально для засушливых зон. Одновременно с этим, ассоциация настаивает на освобождении агропредприятий, не занимающихся выращиванием семян на продажу, от обязанности ведения ФГИС «Семеноводство» с введением для них отчётности по семенам во ФГИС «Зерно».

По мнению депутатов, система ФГИС «Семеноводство», представляющая собой, по сути, цифровизацию не производства, а только отчетности, создает чрезмерную бюрократическую нагрузку на сельскохозяйственных специалистов, отвлекая их от контроля за качеством полевых работ, что приводит к снижению урожайности.

Мнение депутатов о необходимости изменений было единогласно поддержано участниками конференции, включая представителей Южно-Российской Парламентской Ассоциация (ЮРПА), также обеспокоенных высокой нагрузкой на агробизнес.

В обращении сказано: «Для всей территории Российской Федерации. В стране, в которой 11 часовых поясов и климатические зоны варьируются от арктической до субтропической, выращивается огромное количество видов сельскохозяйственных культур с учетом особенностей сортов и методов их возделывания, агроклиматических и экономических особенностей территорий. Установленное вышеназванным приказом централизованное определение универсального числа поколений репродукционных семян является не только неэффективным с учетом особенностей семеноводства в различных субъектах Российской Федерации, но и вредным в сложившихся условиях. Наиболее эффективным способом разрешения данной проблемы является, по нашему мнению, наделение органов государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями самостоятельно определять число поколений репродукционных семян по видам сельскохозяйственных растений с учетом видовых и сортовых особенностей и местных условий. При этом введение запрета на проведение апробации семян, которые по своим репродукционным и сортовым качествам не уступают, а иногда превосходят качество семян, допущенных до полевой апробации, исключает из хозяйственной деятельности огромное количество семенного материала и способствует дефициту и ежегодному росту его стоимости».

В этой связи: «Северо-Кавказская Парламентская Ассоциация просит: оперативно рассмотреть возможность снижения избыточного государственного регулирования агробизнеса в условиях зарубежных санкций и решить возникшие проблемные вопросы правового регулирования в области оборота семян, что будет способствовать увеличению объема производимой в стране сельскохозяйственной продукции и при этом не потребует привлечения для этого дополнительных бюджетных средств.»

Помимо вопроса семеноводства, в ходе конференции было предложено пять новых инициатив, касающихся поддержки многодетных семей, оптимизации контрактной системы для молодежных организаций и развития креативных индустрий.