В Марий Эл за девять месяцев 2025 года зафиксировано снижение числа преступлений на 13,1%. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В Марий Эл за девять месяцев 2025 года число преступлений снизилось на 13,1%

Преступления против собственности составили 55,5% от общего числа, а факты незаконного оборота наркотиков — 5,4%. Экономические правонарушения заняли 4,2%. Убийств, изнасилований, разбоев, вымогательств и краж стало меньше, как и преступлений, связанных с наркотиками и оружием.

На 17,1% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и на 8% — повторных преступлений. Также уменьшилось число инцидентов в общественных местах и на улицах. Однако отмечен рост умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, мошенничеств, хулиганств и незаконных рубок леса.

Эффективность раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений в регионе превысила среднероссийские показатели. На 28,9% увеличилось раскрытие преступлений прошлых лет. В сфере IT-преступлений зафиксировано снижение на 16,4%, хотя их доля составила 58% от общего числа преступлений.

