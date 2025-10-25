Хоккейный клуб «Ак Барс» победил «Адмирал» со счетом 5:3 в матче КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 5:3 в матче КХЛ.

В составе «Ак Барса» дважды забили Илья Сафонов и Александр Хмелевский, а Митчелл Миллер добавил еще одну шайбу. У «Адмирала» отличились Никита Тертышный, Дмитрий Завгородний и Степан Старков.

Эта победа вывела казанскую команду на второе место в Восточной конференции с 27 очками, отставая от лидирующего «Металлурга» на три балла. Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 октября в Казани, снова встретившись с «Адмиралом».

Влас Северин