Полиция выясняет обстоятельства гибели пассажира легковушки под Саратовом

В Пугачевском районе Саратовской области в ДТП погиб пассажир отечественного легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 17:40 сегодня, 25 октября, в районе поселка Солянский. Там водитель автомобиля «Лада Калина» 2005 года рождения допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате дорожной аварии погиб пассажир отечественной легковушки — мужчина 2004 года рождения. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов