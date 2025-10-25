В Чувашии экс-сотрудника полиции подозревают в мошенничестве на 7,8 млн рублей

В Чувашии бывшего сотрудника полиции подозревают в мошенничестве при получении выплат из бюджета — сумму свыше 7,8 млн руб. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

По данным следствия, 20 ноября 2024 года мужчина, зная о наличии у него земельного участка с незарегистрированной постройкой, подал заявление на единовременную социальную выплату и предоставил заведомо ложные сведения об отсутствии препятствий для ее получения. На его счет было перечислено свыше 7,8 млн руб из федерального бюджета, которыми он распорядился по своему усмотрению.

В отношении бывшего работника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Чувашской Республике» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере).

Влас Северин