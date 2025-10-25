Большое казанское кольцо предложили замкнуть через Верхний Услон и Юдино

В Казани предложили замкнуть Большое казанское кольцо (БКК) через Верхний Услон и Юдино. Для реализации проекта потребуется строительство новых мостов, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Гипотетический проект позволит снизить нагрузку на существующую магистраль. Директор МБУ «Институт развития города» Алексей Горбунов отметил, что число жителей и автомобилей в Казани продолжает расти. Через 10 лет нагрузка на транспортную систему увеличится. Уже сейчас БКК не справляется с функцией скоростной магистрали. Для сохранения ее роли объездной дороги предложено создать внутригородской дублер М7.

Глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин поддержал проект. Он отметил, что, несмотря на официальное население в 17 тыс. человек, фактически в районе проживает около 60 тыс., а в выходные дни число людей увеличивается до 150 тыс. По его словам, строительство мостов значительно улучшит транспортную доступность и развитие района.

Влас Северин