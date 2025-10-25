Корпус табачной фабрики «Феникс» в Ярославле включен в реестр ОКН

В Ярославле корпус табачной фабрики «Феникс» купца Вахрамеева, расположенный на улице Некрасова, 41с5, включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) в качестве памятника регионального значения. Об этом сообщили в правительстве области.

Корпус был построен в 1880-1890-ых годах, здание являлось производственным помещением табачной фабрики. В начале ХХ века к объекту пристроили одноэтажный корпус, а в советское время появился второй этаж.

В 1928 году по распоряжению председателя Всесоюзного Совета народного хозяйства Серго Орджоникидзе фабричный комплекс передали обувной фабрике «Североход». Во время Великой Отечественной войны туда эвакуировали два ленинградских производства — швейное и такелажное. Сейчас в здании располагаются различные магазины.

Алла Чижова