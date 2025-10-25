В Саратовской области в ДТП погиб водитель иномарки, проводится проверка

В Озинском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 16:30 сегодня, 25 октября, на полевой дороге в районе села Солянка. Там водитель автомобиля «Опель» 1973 года рождения допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии водитель иномарки погиб. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов