Годовой план по ремонту соцобъектов в Татарстане выполнен более чем на 90%

В Татарстане капитальный ремонт социальных объектов завершен более чем на 90%. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства.

В здравоохранении из 226 объектов остались в работе только 6 стационаров, степень готовности которых составляет 90%.

В сфере культуры завершен ремонт 19 сельских домов культуры, последний из которых сдали в Мензелинском районе. В целом из 27 объектов, включенных в республиканские и федеральные программы, работы завершены на 93%. Ремонт 13 детских оздоровительных лагерей выполнен на 97%, включая спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» в Казани.

Капитальный ремонт многоквартирных домов также близок к завершению. В этом году работы ведутся в 42 муниципалитетах, общий процент выполнения составляет 95%. Полностью завершены работы в 26 районах республики, всего сданы 722 многоквартирных дома, а 149 домов остаются в ремонте.

Влас Северин