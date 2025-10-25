Возобновление авиасообщения между Тегераном и Казанью позволило выполнить восемь прямых рейсов за летний сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани.

После возобновления авиасообщения между Казанью и Тегераном выполнили восемь рейсов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Давуд Мирзахани отметил, что эти рейсы были сезонными, но сейчас ведется работа над расширением маршрутов. По его словам, это важно для восстановления прямых рейсов между Ираном и регионами Поволжья.

Влас Северин