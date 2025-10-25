В Казани планируют создать две новые платные парковки на 35 новых мест, они расположатся на улицах Отрадной и Латышских Стрелков. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На улице Отрадной, между улицами Даурской и Латышских Стрелков, появится 30 новых парковочных мест. На улице Латышских Стрелков, напротив дома № 3, обустроят еще 5 мест. Стоимость парковки на обоих участках составит 30 руб. в час.

Влас Северин