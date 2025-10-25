Синюю картину Ива Кляйна «Калифорния» продали на аукционе за 18,4 млн евро

Монохромная картина «Калифорния» французского художника Ива Кляйна продана за рекордные 18,4 млн евро на парижском аукционе Christie’s, передает BFMTV. Имя покупателя не разглашается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters, Sarah Meyssonnier THIS PHOTO CAN ONLY BE USED IN THE CONTEXT OF THE AUCTION AND FOR EDITORIAL USE, W Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters, Sarah Meyssonnier THIS PHOTO CAN ONLY BE USED IN THE CONTEXT OF THE AUCTION AND FOR EDITORIAL USE, W

Ив Кляйн написал «Калифорнию» в 1961 году, на аукцион ее выставили впервые. Высота картины составляет 194 см, ширина — 421 см. Как отмечает аукционный дом Christie’s, полотно относится «к числу важнейших работ Ива Кляйна, когда-либо выходивших на рынок».

В последний раз картина выставлялась для широкой публики в Метрополитен-музее в Нью-Йорке с 2005 по 2008 год. Ранее она находилась в частной коллекции.