Рекордный синий

В Париже продали однотонную картину синего цвета более чем за €18 млн. Для работ французского художника XIX века Ива Кляйна эта цена стала рекордной. Произведение под названием «Калифорния» было главным лотом на аукционе Christie’s. Оно представляет собой полотно в «фирменном» ультрамариновом оттенке Кляйна. Размеры полотна: 4 м в ширину и почти 2 м в высоту.

Картину могли купить и дороже, считает директор Московской школы современного искусства Михаил Левин: «Кляйн — одна из ключевых фигур послевоенного авангардного искусства и ключевая фигура французского искусства второй половины XX века. Он очень рано ушел из жизни, ему было около 35 лет. Его работ осталось не так много, это добавляет ценности. И "Калифорния" могла стоить и больше. Сама по себе работа представляет знаковый пример развития монохромной живописи и концептуального искусства. Мы видим подчеркивание интенсивности и глубины цвета, где он играет роль самостоятельного художественного элемента и высказывания. Работа приобреталась изначально через Pace Gallery, которая считается очень уважаемой, она была в собрании известного швейцарского коллекционера».

Ив Кляйн не имел художественного образования и большую часть жизни зарабатывал в качестве инструктора по дзюдо. Это был экспериментатор и авангардист, который писал картины огнеметом и запатентовал свой собственный пигмент International Klein Blue. Для неназванного покупателя картина «Калифорния» стала выгодным вложением, полагает основатель аукционного дома Vladey Владимир Овчаренко: «Для нынешнего состояния арт-рынка в наши такие турбулентные времена это отличный результат. Кому-то покажется, что там может стоить €18 млн. Мол, мой ребенок тоже синим мог бы нарисовать. Но это легендарная картина, которая три года провисела в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и прошла очень длинный путь.

"Калифорния" — одна из последних работ автора, размеры и его разработка такого яркого синего цвета. Состав краски, возможно, до сих пор секретом. Представьте, если вы живете в Калифорнии, заработали много денег на каких-то инвестициях, у вас есть особняк с прекрасной стеной, и вы вешаете на нее эту голубого цвета работу Ива Кляйна. Вы на вершине мира, зовете друзей на вечеринку и просто наслаждаетесь, вы король. Вот за эту корону и уплачена цена».

Изначально выставленный эстимейт для ультрамаринового монохрома варьировался от €16 млн до €25 млн. Организаторы сами не знали, чего ожидать, считает генеральный директор группы компаний «Арт Консалтинг» Денис Лукашин: «Стоимость на арт-рынке формируется прежде всего из-за имени художника. Но мы привыкли, что подобные ценовые рекорды могут быть для каких-то совсем первых имен — Пикассо, Ван Гог, Дали. Для Ива Кляйна это, конечно, достаточно высокая цена, не совсем все-таки обоснованная.

В принципе, большинство его знаковых вещей — монохромы. И с точки зрения техники изготовления это достаточно простые объекты. Это могла просто быть работа кого-то из очень опытных европейских дилеров. Например, когда кто-то из богатых людей выходит на арт-рынок и хочет приобрести себе что-то уникальное, многим советуют работы художников, которые занимали знаковые ниши в истории искусства, но не настолько прямо сильно на слуху, которыми можно удивить. Вот это вот может быть из этой серии.

Вполне возможно, что просто так совпало, что сошлись интересы нескольких коллекционеров. Были истории, скандалы с тем, что несколько крупных дилеров договаривались и торговались друг с другом до какой-то безумной цены, потому что от этой цены у них комиссия. А клиент все равно готов платить».

Ив Кляйн умер спустя год после создания «Калифорнии». Работа стала одной из самых монументальных в карьере художника и была впервые выставлена на аукцион. Техника, в которой выполнена работа, по данным Christie’s, сочетает чистый пигмент и синтетическую смолу.

