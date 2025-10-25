Шутки дошли до полиции

В США набирает тренд с «ИИ-бездомными», а полиция фиксирует всплеск ложных вызовов. Как пишет The New York Post, дети сообщают родителям, что домой якобы заявился бродяга. По легенде он ждет, пока те вернутся с работы. На самом же деле фото мужчин сгенерированы нейросетью. Многие родители воспринимают снимки всерьез и вызывают полицию, думая, что к ним домой действительно проник незнакомец. Кто-то начинает безостановочно звонить детям, кто-то срывается с работы. Другие же сразу обращаются в полицию. В одном из самых популярных роликов пользователь показывает матери поддельные фото «бездомного», лежащего на ее кровати. Женщина в испуге реагирует на происходящее, не подозревая, что это розыгрыш.

Похожий тренд не обошел стороной и Россию, говорит продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «У нас, например, были популярны ролики, в которых сгенерированный нейросетью президент России приходит в автосалон. Потом видео показывали начальнику и записывали на видео его реакцию. Бывали ролики, где якобы коза зашла в магазин. Их отправляли директору со словами, мол, что делать она тут все крушит. У руководителя начиналась паника.

Но у нас это не дошло до такого уровня, чтобы стало помехой для правоохранительных органов, как в США. Там ситуация абсурдная. Когда дети начали присылать родителям видео с бомжами в доме, те вызывали полицию. У них это первостепенная угроза, потому что маленький ребенок находится с потенциально опасным человеком.

Это тренд будет развиваться дальше, может быть, не в таком уже шуточном формате, а как это было, по-моему, еще пару лет назад, когда делали фейки со знаменитостями, со знаменитыми политиками, которые выступали с какими-то противоречивыми заявлениями. Только потом через какое-то время понимали, что это фейк.

Есть ли этому какое-то коммерческое применение? Например, нет смысла тратить безумные деньги на приглашение какой-то знаменитости, проще с ней договориться, выкупить права лицо в рамках рекламной кампании и снять такие вещи. Кстати, в России так делала T2, и за рубежом этим начинают все чаще и чаще пользоваться, например в кино. В фильме "Форсаж" брали актера, похожего на погибшего Пола Уокера, а дальше с помощью нейронок уже накладывали его лицо и, таким образом "возродили" актера в фильме для некоторых сцен».

Тренд начался как шутка, но быстро вышел из-под контроля. Так, в округе Браун, штат Огайо, полиция обвинила двух подростков в таких «розыгрышах». В Нью-Йорке правоохранители выступили с заявлением: «Мы любим шутки, но создание поддельных чрезвычайных ситуаций переходит все границы». А иногда за это может грозить уголовная ответственность, отмечает член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal Евгения Безмаленко: «За ложный вызов полиции может наступить административная и уголовная ответственность, в зависимости от обстоятельств дела и наступивших последствий. Административная ответственность за это деяние наступаетв виде штрафа от 1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб. Если лицо не достигло 16 лет, то ответственность несут его родители. И при этом отягчающим обстоятельством является именно изготовление искусственно созданных доказательств. Например, в нашем случае это фотографии, созданные с помощью искусственного интеллекта».

Как бизнес относится к таким трендам? Предприниматель и владелец магазина Skifmusic Борис Колесников, наоборот, считает, что, такие розыгрышы позволяют укрепить коллективный дух подчиненных: «Все, наверное, давно забыли популярный праздник 1 апреля, когда все друг друга разыгрывали и дома, и на работе. Сейчас все это начали называть модным словом "пранк", особенно эти истории с ИИ, когда все начали делать видео, фото со всевозможными разными звездами, чиновниками и так далее.

И кажется, что история со старой доброй первоапрельской шуткой перезапустилась. Поэтому я бы, конечно, к этому отнесся как какому-то развлечению, и никаких санкций для своих сотрудников бы не вводил — посмеялись, пошутили. Если разыграли, значит, у них получилось. Это классно».

Прежде TikTok требовал помечать контент, созданный с помощью ИИ. Иначе материалы будут удаляться с платформы. Тем не менее в 2024 году во Флориде за пранки с использованием нейросетей арестовали двух школьников, они создавали поддельные обнаженные фото одноклассниц.

Андрей Дубков