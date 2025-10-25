Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сергея Миронова переизбрали председателем «Справедливой России»

На XV съезде партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова переизбрали председателем партии. Первым заместителем председателя партии избрали члена центрального совета «Справедливой России» и вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заместителями председателя партии стали писатель Захар Прилепин и руководитель аппарата фракции в Госдуме Руслан Татаринов, передает корреспондент ТАСС.

Съезд также принял решение о возвращении названия партии «Справедливая Россия». С 2021 года до настоящего времени партия носила название «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

