Сергея Миронова переизбрали председателем «Справедливой России»

На XV съезде партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова переизбрали председателем партии. Первым заместителем председателя партии избрали члена центрального совета «Справедливой России» и вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заместителями председателя партии стали писатель Захар Прилепин и руководитель аппарата фракции в Госдуме Руслан Татаринов, передает корреспондент ТАСС.

Съезд также принял решение о возвращении названия партии «Справедливая Россия». С 2021 года до настоящего времени партия носила название «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».